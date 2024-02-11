أيتن عامر تستطلع رأى الجمهور حول فيلمها الجديد "درويلة"

شاركت الفنانة آيتن عامر الجمهور ورواد السوشيال ميديا، بإستطلاع رأي حول فيلمها الجديد "درويلة" وذلك بعد طرحه بدور العرض السينمائى خلال الأيام القليلة الماضية.

وكتبت الفنانة آيتن عامر منشور على صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، تستطلع فيه رأى جمهورها ورواد السوشيال ميديا عن الفيلم وكتبت "فيلم درويلة حاليا بجميع دور العرض، مستنية رأيكوا".

الفيلم بطولة أيتن عامر، عمرو عبد الجليل، محمود عبد المغني، محمد على رزق، حسني شتا، نهال نور، تأليف محمد الدياسطى، والإخراج معوض اسماعيل.

شاركت الفنانة آيتن عامر بالموسم السينمائى الماضى بأفلام "بلومند" بطولة حسن الرداد، ايتن عامر، هاجر احمد، محمد رضوان، رحاب الجمل، وشاركت أيضاً فى فيلم "ساعة إجابة" بطولة غادة عادل، آيتن عامر، نجلاء بدر، شريف سلامه، والإخراج مصطفى أبو سيف.