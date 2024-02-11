نهائى كان 2024.. حلم يراود الأفيال ويتمسك به النسور

لا صوت يعلو الليلة فوق صوت نهائي القارة السمراء بين المنتخب النيجيري الذي يحل ضيفًا على نظيره كوت ديفوار، فى تمام العاشرة من مساء اليوم الأحد، على ملعب "الحسن واتارا"، فى نهائى كاس الأمم الأفريقية.



وتأهل المنتخب النيجيرى إلى نهائى البطولة بعد أن تخطى عقبة جنوب إفريقيا فى نصف النهائى بركلات الترجيح، بعد أن انتهى الوصت الأصلى الإضافى بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق، وذلك على ملعب "السلام".



فيما يحضر منتخب كوت ديفوار "صاحب الأرض والجمهور"، فى هذا اللقاء، بعدما أقصى نظيره جمهورية الكونغو من نصف النهائى بهدف دون رد، جاء عن طريق اللاعب سباستيان هيلير، ليعلن تأهله للمرة الخامسة فى تاريخه للنهائى.



ويسعى منتخب ساحل العاج، لاستغلال عاملى الأرض والجمهور، والدفعة القوية من المباراة السابقة، للتأهل لنهائى الكان للمرة الخامسة فى تاريخه، وحصده للبطولة للمرة الثالثة.



ويمتلك المنتخب النيجيري، الترشيح الأقوى لحصد تلك البطولة، بعد الأداء القوى الذى قدمه خلال مجريات كان 2023، حيث لم يتلقي أى هزيمة حتى الآن فى البطولة وشهد تعادل وحيد.



ويعسى المنتخب النيجيرى للتأهل للنهائى للمرة الثامنة فى تاريخه، وحصد اللقب الرابع له مع تلك البطولة.