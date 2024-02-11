راشد: تجهيز معرض "أهلا رمضان" الرئيسي بالعمرانية و١٠ معارض لتغطية كافة قطاعات المحافظة

وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لإطلاقة اكبر حزمة للحماية الاجتماعية وذلك لتخفيف معاناة المواطنين فى ظل الأزمات الاقتصادية العالمية والتى ألقت بظلالها على الاقتصاد المحلى .



وأكد اللواء أحمد راشد على اتخاذ المحافظة عدد من الخطوات الجادة لزيادة المعروض من السلع الغذائية الأساسية بالأسواق لتلبية كافه احتياجات المواطنين ، مشيراً إلى انه تم ضخ حوالى 15الف طن سكر إضافي بالمنافذ والسلاسل التجارية الكبرى خلال الشهرين الماضيين وذلك بالتنسيق مع كافه الجهات المعنية .



واشار محافظ الجيزة انه وبالتعاون مع الغرفة التجارية ومديرية التموين جاري العمل علي تجهيز المعرض الرئيسى لاهلا رمضان بشارع ترعة الزمر بحي العمرانية بالإضافة إلى إقامة 10 معارض اهلا رمضان على مستوى قطاعات المحافظة وذلك لتوفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة ونسب تخفيضات جيدة .

جاءت تصريحات المحافظ خلال اللقاء الموسع الذي عقده مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن دوائر العجوزة والدقي والجيزة والطالبية والعمرانية والهرم و ٦ أكتوبر والواحات البحرية وجنوب الجيزة وبولاق الدكرور للوقوف على المشروعات التنموية التي يُجرى تنفيذها على أرض المحافظة والخدمات المقدمة لمواطني تلك الدوائر والعمل على بحث الطلبات المقدمة منهم.

وأكد محافظ الجيزة علي تفعيل الدور الرقابي على الأسواق والسلاسل التجارية لمتابعة الالتزام بالاعلان عن اسعار السلع ومنع التلاعب .

وخلال الاجتماع وجه المحافظ الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحي بسرعة الانتهاء من مشروع توصيل الصرف الصحي بمنطقة الاخلاص بحى الطالبية لما للمشروع من أهمية كبيرة بالإضافة إلى توصيل الصرف لعدد 11شارع جانبى بشارع الدكتور بحى العمرانية حتى يتم تنفيذ أعمال رصف ورفع كفاءة تلك الشوارع .

كما اكد المحافظ على ضرورة بحث موقف منطقة مصرف ابو عوض بحى الهرم لحاجتها إلى مشروع صرف صحي متكامل موجها بسرعة الانتهاء من أعمال الصرف الصحي بعزبة البكباشى بحى جنوب الجيزة .



وكلف المحافظ بتكثيف حملات رفع الاشغالات ومنع تعديات سوق البطران بحى الهرم لإعادة الانضباط بالشارع لافتاً إلى أن احياء المحافظة تشهد تنفيذ ثلاث حملات يومياً تستهدف المرور على المقاهى والأسواق والباعة الجائلين كاشفا عن توسع المحافظة فى إقامة الأسواق الحضارية خلال الفترة الماضية منها 6اسواق تم إنشاءهم بالطالبية وبولاق الدكرور والهرم بالإضافة إلى ٨ أسواق حضارية بالصف واطفيح لاستيعاب الباعة الجائلين ومنع الأسواق العشوائية .



وخلال اللقاء كلف المحافظ الإدارة العامة للمرور بمواجهة السيرعكس الاتجاه والانتظار الخاطئ بشوارع ترعة الزمر و مستشفى الصدر والثلاثيني لعدم إعاقه الحركة المرورية.



كما وجه المحافظ وكيل وزارة الصحة بالعمل على استغلال قطعة أرض بمنطقة ارض اللواء لإقامة وحده صحية لخدمة أهالى المنطقة بالإضافة إلى العمل على زيادة عدد الأسرة للعنايات المركزة والمتوسطة على مستوى المحافظة.

كما وجه المحافظ رئيس مركز الواحات البحرية بمتابعة وحل مشكلة الانقطاعات للتيار الكهربائي بمنطقة الحيز والعمل على إيجاد حل لها فى اقرب وقت ممكن بالتعاون مع الجهات المعنية.



حضر اللقاء ابراهيم الشهابى نائب المحافظ واللواء مهندس شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة والساده أعضاء مجلس النواب ايهاب منصور ونشوى الشريف ونافع عبد الهادي ومايسة عطوة وابتهاح الطوخى وزكى عباس ومحمد علي عبد الحميد وعمرو القطامى وأعضاء مجلس الشيوخ عمرو القماطى وشريف الجابرى وعدد من تنفيذيين المحافظة.