انتظام الدراسة بجامعة مصر للمعلوماتية للفصل الدراسى الثانى

شهدت جامعة مصر للمعلوماتية انتظام الدراسة فى أول أيام بداية الفصل الدراسى الثانى، وسط توافد الطلاب على الحرم الجامعى بمدينة المعرفة بالعاصمة الادارية الجديدة لمتابعة المحاضرات وسير العملية الدراسية، كما أعلنت كليات الجامعة الـ 4 (علوم الحاسب والمعلومات، الهندسة، تكنولوجيا الأعمال، والفنون الرقمية والتصميم) نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول في كافة البرامج العلمية التي تقدمها والبالغ عددها 16 برنامج تعليمي متخصص.

وأكدت الدكتورة ريم بهجت رئيس جامعة مصر للمعلوماتية، انتظام الطلاب والطالبات منذ اليوم الأول للترم الثاني في كليات الجامعة الـ4 والتي تعمل باستمرار على تطوير برامجها والتخصصات الحديثة التي تقدمها لمواكبة واستشراف المستقبل، بالاضافة لملائمة هذه البرامج لاحتياجات سوق العمل ومراعاة التخصصات التي تخدم مهن المستقبل.

وأشارت الدكتورة ريم إلى أن جامعة مصر للمعلوماتية تسعى دائما لاستقطاب الطلبة المتميزين، وفي هذا الإطار خصصت منحاً دراسية كاملة وأخرى متدرجة للطلبة المتفوقين. ولفتت إلى أن الجامعة لن تتخلى عن هدفها المتعلق بجودة التعليم ومواكبة المستقبل.

من جانبه قال الدكتور أحمد حسن نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب :" أنهت جميع كليات الجامعة إعداد جداول الفصل الدراسي الثاني وتم إعلانه للطلاب استعداداً لبدء انتظام الفصل الدراسي الثاني.، وفي الوقت نفسه أعلنت جميع الكليات نتيجة الترم الأول".

وأضاف الدكتور أحمد حسن :" نعمل في جامعة مصر للمعلوماتية على توفير كافة السبل اللازمة لتمكين طلابنا من التعلم الجيد وذلك بالتزامن مع إلتزامنا الدائم بتطوير وتقديم أفضل البرامج الأكاديمية الحديثة لتعزيز المنظومة الطلابية وإثراء الحياة التعليمية والعلمية، وذلك بالإضافة إلى تزويد الطلاب بالخبرة والمهارات اللازمة التي تمكنهم من تحقيق النجاح المستمر".

يذكر أن جامعة مصر للمعلوماتية تعد من أوائل الجامعات المتخصصة بالشرق الأوسط وإفريقيا في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمجالات المتأثرة بها، وأسستها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتصبح مؤسسة أكاديمية رائدة تقدم برامج تعليمية متخصصة لسد حاجة سوق العمل من المتخصصين في أحدث مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ويقع مقرها بمدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتضم جامعة مصر للمعلوماتية 4 كليات هي علوم الحاسب والمعلومات، الهندسة، تكنولوجيا الأعمال، والفنون الرقمية والتصميم، وتقدم 16 برنامجا تعليميا متخصصا لسد حاجة سوق العمل من المتخصصين في أحدث مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مثل: الذكاء الاصطناعي وعلوم وهندسة البيانات، وهندسة الإلكترونيات والاتصالات والميكاترونكس، وتحليل الأعمال والتسويق الرقمي، وفنون الرسوم المتحركة وتجربة المستخدم وتصميم الألعاب الإلكترونية.