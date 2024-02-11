"كونكت" توقع عقدًا للاستشارات الفنية فى مشروعات التحول الرقمى لشركة الغزل والنسيج

أعلنت شركة كونكت الرائدة في مجال تكنولوجيا المعلومات وحلول التحول الرقمي عن توقيع عقد استشارات فنية لمشروعات البنية التحتية لشركة القطن والغزل والنسيج، وكذلك للشركات التابعة لها.

تأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية الشركة القابضة لتطوير صناعة الغزل والنسيج، حيث تسعى لرفع كفاءة العمليات وتحسين أدائها بالتعاون مع شركة كونكت واعتماد التقنيات الحديثة والحلول الرقمية. يشمل ذلك تحديث المصانع وصيانتها، وتعزيز القدرات التنافسية، وجذب الاستثمارات الأجنبية.

وتعكس هذه الخطوة الاعتماد على خبرات شركة كونكت، التي نجحت في تنفيذ مشروعات استشارية ناجحة في مجال تكنولوجيا المعلومات داخل السوق المصرية والمنطقة العربية. وتشمل هذه الخبرات تحليل الأنظمة، وتصميم الشبكات، وتقديم حلول مبتكرة وبرمجيات مخصصة، وتحسين أداء الشبكات وأنظمة الأمان السيبراني.

وأشار محمد محب، الرئيس التنفيذي لشركة كونكت، إلى أهمية المسئولية المترتبة على الشركة في دعم التحول الرقمي للصناعة القطنية والنسيجية. وأكد دور الشركة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركة القابضة وتعزيز قدرات قطاع الأعمال العام