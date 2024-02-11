محافظ كفر الشيخ يتابع الحملات التموينية للرقابة والتفتيش على المخابز

تابع، اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، جهود الحملات التموينية للرقابة والتفتيش على المخابز ومنافذ بيع السلع الغذائية والاستهلاكية ومحال الجزارة والدواجن بمشاركة الجهات والأجهزة المعنية بمدينة قلين وذلك لضبط الأسواق والأسعار ومحاربة الغلاء وجشع التجار وضبط السلع غير الصالحة بالأسواق، واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والتأكيد بضرورة توفير احتياجات المواطنين من السلع المطابقة للمواصفات والتصدي لكافة أشكال الغش التجاري وتوفير السلع بالأسعار المناسبة لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين في ظل آثار الازمة الاقتصادية العالمية وارتفاع الأسعار.

أسفرت الحملات عن تحرير عدد 10 محاضر متنوعة، تضمنت محاضر " نقص وزن، انتاج خبز غير مطابق للمواصفات، عدم الالتزام بالتعليمات، نظافة، شهادة صحية" تحت إشراف اللواء خالد كشك رئيس مركز ومدينة قلين وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين وجاري عرضهم على النيابة لمباشرة التحقيقات.

كلف محافظ كفر الشيخ، مسئولي مديرية التموين، ومباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك والصحة، والطب البيطري، والوحدات المحلية، بتشديد الرقابة والمرور الميداني على المحال التجارية والمنافذ الاستهلاكية وبشكل يومي، للتأكد من توافر السلع الغذائية بالكميات المناسبة وبأسعار مخفضة، وتشديد الرقابة على الأسواق ومنافذ بيع السلع الغذائية، والتواصل مع المواطنين ميدانياً وإيجاد الحلول العاجلة لمشاكلهم وطلباتهم.

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