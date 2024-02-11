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الأحد 11 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

ضبط عصابة سرقة الدراجات النارية بأسلوب المغافلة في أطفيح

المتهمين
المتهمين
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط تشكيل عصابى مكون من 3 عناصر إجرامية "لأحدهم معلومات جنائية" تخصص نشاطه الإجرامى فـى إرتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية بأسلوب "المغافلة" بإستخدام مركبة "تروسيكل" وبحوزتهم المركبة المشار إليها، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب 4  وقائع سرقة بدائرة مركز شرطة أطفيح، والتصرف فـى المسروقات لعميلهم "سىء النية" ميكانيكى دراجات نارية "له معلومات جنائية" تم ضبطه والمسروقات المستولى عليها "4  دراجات نارية".

كما تم ضبط عاطل وتاجر خردة "لهما معلومات جنائية" لقيامهما بإرتكاب واقعة سرقة سيارة "ربع نقل" بدائرة مركز شرطة أطفيح خاصة بسائق بأسلوب المغافلة وضُبط بحوزتهما السيارة المُبلغ بسرقتها.

الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيز أسلوب المغافلة اجرامية أرتكاب وقائع سرقات 4 دراجات نارية 3 عناصر إجرامية