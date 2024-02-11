قصور الثقافة تناقش الرواية في أمريكا اللاتينية

عقد نادي أدب بيت ثقافة طوخ بالقليوبية، التابع للهيئة العامة لقصور الثقافة مساء امس السبت أمسية أدبية بعنوان "أدب أمريكا اللاتينية" ضمن فعاليات البرنامج الأدبي للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المنفذة في سياق برامج وزارة الثقافة، أدارها الشاعر محمد سمير.

ووفق بيان صادر عن اقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي اليوم الأحد بدأ الشاعر محمد سمير حديثه بالتعريف بأدب أمريكا اللاتينية وأثره الخالد في المكون الثقافي العالمي، وعن رواد أدب أمريكا اللاتينية من الشعراء الروائيين وكتاب القصة وأثر البيئة عليهم، وزخمهم الهائل في تقديم نموذج أدبي مختلف.

كما تناول الاديب محمود الزهيري عن الرواية في أمريكا اللاتينية ورودها وخصوصيتها، ضاربا ماركيز نموذجاً ملهما من حيث تقديم شكل أدبي روائي متمرد لا يستسلم للواقع، بل يقدم نموذجا افتراضياً يحاول من خلال "ماكوندو" أن يتخلص من سمة الثبات والتقليد والمجاراة وهي صفة غالبة على أدب الروائيين من كتاب أمريكا اللاتينية.

ثم تحدث الناقد والشاعر محمد علي عزب عن شعراء أمريكا اللاتينية وما قدموه من إسهامات بالغة الأثر مثلت ثورة في صناعة القصيدة الحديثة من أمثال بابلو نيرودا وغيرهم الكثير.