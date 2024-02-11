ads
الأحد 11 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

سياسة

نقيب الصحفيين: قريبًا افتتاح مركز تدريب النقابة في ثوبه الجديد

البلشي
البلشي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال خالد البلشي نقيب الصحفيين إن الكاتب الصحفي الراحل محمد حسنين هيكل، يحضر من خلال مؤسسة هيكل للصحافة العربية، والدور الذي تقوم به، من خلال تدريب أجيال أخرى من الصحفيين.

جاء ذلك خلال حفل توزيع جوائز دورة صحافة البيانات واستخدام الذكاء الاصطناعي، وافتتاح دورة صحافة الحرب في عصر السوشيال ميديا.

وأضاف أن هذا الدور المهم لمؤسسة هيكل يدعم مركز تدريب النقابة، وخلال الفترة الماضية بذل المجلس جهدًا كبيرًا لاستعادة هذا المكان، وتُعد لبداية انطلاقته الثانية، وقريبًا سيتم إعلان افتتاحه جددًا بشكل رسمي، بمجموعة من الاستديوهات التي تم تطويرها، ومن خلال برنامج تدريبي، أشرف عليه القائمين على مركز التدريب".

وتابع: "أتمنّى ان يؤدي المركز، الدور الذي كان منوطًا به أن يؤديه، سندعوكم للانطلاق الجديد للمركز خلال أيام، نتمنّى أن نكون على قدر مسؤوليتكم".

البلشي 160 جريمة بحق الصحفيين