دعاء حلمى: نحتاج أعمال من نوعية "أهل الكهف"

أكدت الناقدة الفنية دعاء حلمى أننا نحتاج إلى تقديم نوعية الأعمال الفنية ذات الإنتاج الضخم، ومصر جاهزة وعلى أتم الاستعداد بالمواقع التصويرية، والأدوات ومعدات التصوير والإضاءة بأحدث طراز وعلى مستوى عالمى.

وأضافت دعاء حلمى فى تصريحات خاصة لـ "البوابة" أنه لابد علينا من تشجيع ودعم تلك الأعمال الفنية ذات الإنتاج الكبير، وعلينا الدعم بالوقوف والاصطفاف لإنجاح أى تجربة فنية من تلك النوعية، خاصةً وأنها تمثل نقلة للإنتاج والتصوير والإخراج السينمائى.

وتابعت الناقدة الفنية دعاء حلمى "أزمتنا الوحيدة فى الكتابة والورق، نحن نعانى من أزمة ورق وكتاب، وهو ما نعانى منه طوال الوقت، إلى جانب صعوبة الإنتاج وتكلفته الكبيرة لهذه الأعمال الفنية، وهى أصعب تحديات أمام كثرة الأعمال من هذا النوع، لذلك علينا أن ندعم فيلم "أهل الكهف"، وننتظر هل سينجح أم لا.

أبطال فيلم أهل الكهف

يعرض فيلم أهل الكهف فى الموسم السينمائى الصيفى المقبل، ويضم مجموعة كبيرة من النجوم خالد النبوى، محمد ممدوح، محمد فراج، محمود حميده، غاده عادل، أحمد فؤاد سليم، تأليف أيمن بهجت قمر والإخراج عمرو عرفة.