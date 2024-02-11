الفنلنديون يدلون بأصواتهم في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية

توجه الفنلنديون إلى صناديق الاقتراع، اليوم الأحد، للإدلاء بأصواتهم في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية بين المرشحين رئيس الوزراء السابق ألكسندر ستوب ووزير الخارجية السابق بيكا هافيستو.

وذكرت وكالة أنباء /أسوشيتد برس/ أنه من المقرر أن تختار فنلندا رئيسا جديدا لشغل دور حاسم على رأس أحدث عضو في حلف شمال الأطلنطي (ناتو) مع تزايد المخاوف من أن روسيا المجاورة قد تواجه الحلف الدفاعي بشكل مباشر.

ومن المتوقع أن يكون السباق محتدما بين ألكسندر ستوب وبيكا هافيستو، اللذين يتنافسان على منصب كبير الدبلوماسيين في الدولة الشمالية والقائد الأعلى لقواتها الدفاعية لمدة 6 سنوات.

وظل ستوب (55 عاما) هو المرشح الأوفر حظا في استطلاعات الرأي خلال أسبوعين من الحملة الانتخابية بعد فوزه بفارق ضئيل في الجولة الأولى. ومع ذلك، فإن تقدمه في المواجهة المباشرة مع هافيستو قد تقلص، إذ أيد حوالي 54% من الناخبين ستوب في أحدث استطلاع للرأي، بانخفاض عن 59% قبل جولة التصويت في 28 يناير الماضي.

وكان من الضروري إجراء جولة إعادة مع عدم حصول أي من المرشحين على أكثر من نصف الأصوات في الجولة الأولى التي جرت يوم 28 يناير.

ويحق لأكثر من 4 ملايين شخص التصويت. وسيخلف الفائز الرئيس ساولي نينيستو الذي يتمتع بشعبية كبيرة، والذي تنتهي فترة ولايته الثانية ومدتها 6 سنوات في مارس المقبل.