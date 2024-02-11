مسئول أممي: "أونروا" منظمة إنسانية ووكالة تنمية بشرية ولا تمتلك الخبرة العسكرية

أكد المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل لاجئي فلسطين (أونروا) فيليب لازاريني، أن الوكالة منظمة إنسانية ووكالة تنمية بشرية، ولا تمتلك الخبرة العسكرية أو الأمنية أو القدرات التي تمكنها من إجراء تفتيش عسكري لما يوجد أو قد يوجد تحت مبانيها، مشيرا إلى أن الوكالة ليس لديها علم بمزاعم وجود نفق تحت مقرها في غزة.

وقال لازاريني - بحسب مركز إعلام الأمم المتحدة - إن موظفي الوكالة غادروا مقرها في مدينة غزة في ال(12) من أكتوبر بعد صدور أوامر الإجلاء الإسرائيلية مع اشتداد القصف في المنطقة، مؤكدا أن الوكالة لم تستخدم هذا المجمع منذ مغادرته.

وأضاف أن الوكالة في أوقات عدم وجود صراع نشط تجري عمليات تفتيش داخل مبانيها كل 3 أشهر، وأن آخر عملية تفتيش بمباني الوكالة في غزة كانت في سبتمبر 2023.

وتابع "في السابق، عند العثور على تجويف مشتبه به قريب من مباني (أونروا) أو تحتها، كان يتم إرسال خطابات احتجاج على وجه السرعة لأطراف الصراع (حماس والسلطات الإسرائيلية)، وكانت تقارير الوكالة السنوية المقدمة للجمعية العامة والمنشورة علنا، تتضمن باستمرار هذه المعلومات".