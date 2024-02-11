الكشف الطبي بالمجان على 983 مواطنا في قافلة طبية بدمياط

اعلن الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة في محافظة دمياط عن توقيع الكشف الطبى بالمجان على ٩٨٣ مواطن خلال قافلة نفذتها الصحة بقرية الألفى

تلقت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، تقريرًا من مديرية الصحة، تضمن أبرز نتائج أول قافلة طبية التى تم اطلاقها ضمن خطة شهر فبراير ٢٠٢٤ على مدار يومى الجمعة والسبت ، بقرية الألفى بمركز كفر سعد .

حيث أشار البيان إلى أن القافلة تضمنت ١٠ عيادات طبية تردد عليها ٩٨٣ مواطن تلقوا خدمات الكشف والعلاج بالمجان، تم تحويل ٧ حالات إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، ، هذا إلى جانب إجراء الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لعدد ١٣٦ حالة و فحص ٢٨ حالة بالأشعة و٢٧ حالة أخرى بالسونار و إجراء ١٩٠ تحليل بمعمل الدم و ٢٠ تحليل بمعمل الطفيليات ،كما تضمنت القافلة إقامة ١٠ ندوات توعوية صحية حضرها ٩٤ مواطن..

هذا ويشار إلى أن القوافل العلاجية المجانية تتم بشكل أسبوعى فى إطار خطة التعاون بين المحافظة و وزارة الصحة والسكان، وتحت مظلة المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " ، حيث تتضمن ١٢ عيادة متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعمل ووحدتين للأشعة وصيدلية لصرف العلاج اللازم بالمجان.

قام الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة في دمياط بتنظيم مرور مفاجئ على مستشفى راس البر المركزى و يحيل المتغيبين للتحقيق فى إطار المتابعات الميدانية المستمرة للسيد وكيل وزارة الصحة لمراكز تقديم الخدمات الطبية للمواطنين .

قام الدكتور السيد عبد الجواد وكيل الوزارة بمرور مفاجىء على مستشفى راس البر المركزى حيث تابع الانضباط الادارى بالمستشفى و تقديم الخدمات الصحية للمواطنين .

بالاضافة الى توافر الادوية والمستلزمات الطبية و الأكسجين بالمستشفى .

كما تابع تواجد الاطباء و الاطقم الطبية تبعا لجداول النوبتجيات الموضوعة بالمستشفى و أحال المتغيبين للتحقيق بالاضافة الي ذلك تابع اعمال التطوير بالمستشفى و التى من المقرر انتهائها قبل بداية فصل الصيف.