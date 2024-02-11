شجاعة نادرة تتحدى الرصاص لإنقاذ مصاب.. فيديو "الطبيبة الفدائية" أميرة العسولي يتصدر السوشيال ميديا

تصدر فيديو الطبيبة الشجاعة أميرة العسولي مواقع السوشيال ميديا وكافة محركات البحث وحقق نسب مشاهدة عالية جدا.. حيث أظهرت بطولة نادرة بمواجهة رصاص الاحتلال الإسرائيلي المجرم بإصرارها على المسارعة لإنقاذ مصاب فلسطيني تعرض لقصف وحشي داخل خيمته.

وقد تداولت صفحات فلسطينية إخبارية على منصات التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لطبيبة تحت الرصاص الإسرائيلي لإنقاذ شاب مصاب أمام بوابة مجمع ناصر الطبي بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأظهر مقطع الفيديو الطبيبة الفلسطينية أميرة العسولي، وهي تركض منحنية الظهر، في ساعة متأخرة من الليلة الماضية، من بوابة المجمع الداخلية نحو الخارج لإنقاذ شاب أصابه رصاص قناص إسرائيلي، وبقي ينزف وهو ملقى على الأرض.

وفي تقرير عرضته قناة العربية بعنوان: "المرأة الحديدية "أو "الطبيبة البطلة" هكذا لقبها رواد مواقع التواصل الاجتماعي للطبيبة الفلسطينية اميرة العسولي، بعدما خاطرت بحياتها لمحاولة انقاذ مصاب تحت وابل الرصاص الاسرائيلي بعد سقوطه امام مجمع ناصر الطبي في خان يونس جنوب قطاع غزة.

وقالت أميرة العسولي: "استشهد واحد تحت شباكي ونزلت تحت على اساس اساعده، وجدت الدكتور محمد أبولحية قادم، يساعده وطلعناه لكن للاسف اكتشفنا انه استشهد، مضيفة: ربنا نزع الخوف من قلبي أذا بحس ان في حدا محتاجلي اي مساعدهمش رح افكر في ثانية في نفسي، بفكر في أنقاذ الناس".

الطبيبة أميرة العسولي استشارية نساء وولادة في المجمع تواصل عملها دون انقطاع رغم نزوحها عن منزلها الذي دمره الجيش الاسرائيلي في بلدة عبسان شرق خان يونسفيما يواصل الجيش حصار مجمع ناصر الطبي ومستشفى الامل التابع لجمعية الهلال الاحمر وسط اطلاق نار لمحيطيهما