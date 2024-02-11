وزير المالية الإسرائيلي منتقدًا قرار موديز: اقتصادنا قوي بكل المقاييس

انتقد وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، قرار وكالة موديز بخفض تصنيف إسرائيل الائتماني، معتبرا أن القرار المتعلق بحرب غزة لم يعتمد على منطق اقتصادي صحي، ويمثل بيانا متشائما.

وأكد الوزير، ردا على القرار الذي صدر يوم السبت، أن الاقتصاد الإسرائيلي قوي بكل المقاييس، ويمتلك القدرة على تحمل التحديات الحربية سواء في الجبهة الخارجية أو الداخلية.

وخفضت وكالة موديز تصنيف إسرائيل، مشيرة إلى المخاطر السياسية والمالية التي تواجه إسرائيل نتيجة الحرب.

كما أشارت الموديز إلى أن تأثير الصراع يزيد من المخاطر السياسية ويضعف الهياكل التنفيذية والتشريعية في إسرائيل، ويضعف قدرتها المالية في المستقبل.