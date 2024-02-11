تأجيل محاكمة عاطل قتل شابا لسرقته في عين شمس

أجلت محكمة جنايات القاهرة، أولى جلسات محاكمة عاطل، قتل شاب محاولا سرقته لجلسة 18 فبراير الجاري للاطلاع في عين شمس.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تلقت إخطارًا من إحدى المستشفيات باستقبالها أحد الأشخاص، مصاب بجروح متفرقة بالجسم وتوفى لاحقاً متأثر بإصابته، وبعمل التحريات اللازمة تبين أن المتهم أشهر السلاح في وجه المجني عليه وإصابته التي أودت بحياته لسرقته.

وبعمل التحريات وجمع المعلومات، تم التوصل أن المتهم وراء ارتكاب عاطل وله معلومات جنائية، وبتقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته السلاح المستخدم في الواقعة وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.