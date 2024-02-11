الأهلي يواصل تدريباته استعدادا لمباراة شباب بلوزداد

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته اليومية على ملعب التتش اليوم، الأحد، استعداداً لمواجهة شباب بلوزداد المحدد لها 16 فبراير الجاري بالجزائر فى دور المجموعات بدوري الأبطال.

وسبق تعادل الأهلي سلبياً مع شباب بلوزداد فى المباراة التي جمعتهما 8 ديسمبر الماضي بإستاد برج العرب فى الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ويعكف السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، على مشاهدة مباريات شباب بلوزداد الجزائري، سواء في الدوري أو دوري أبطال أفريقيا، للوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوف بطل الجزائر قبل ملاقاته فى الجولة المقبلة من دور المجموعات عقب فترة توقف المسابقات المحلية بسبب كأس الأمم الأفريقية.

وتوج الأهلي ببطولة كأس السوبر المصري للأبطال، والتي أقيمت مؤخراً فى دولة الإمارات وتوج الأهلي بلقبها عقب الفوز على موردن فيوتشر بأربعة أهداف مقابل هدفين فى المباراة النهائية.

ويغيب الأهلي فترة طويلة بسبب توقف المسابقات لظروف مشاركة منتخب مصر فى كأس الأمم الأفريقية بكوت ديفوار، على أن يستأنف المباريات بدءاً من النصف الثانى لشهر فبراير الجاري بمواجهة شباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال أفريقيا.