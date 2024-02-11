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الأحد 11 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

كريستو يغيب عن الأهلي أمام شباب بلوزداد بسبب الإصابة

محمد الضاوي كريستو
محمد الضاوي كريستو
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تأكد غياب التونسي محمد الضاوي كريستو لاعب الأهلي عن رحلة الفريق إلى الجزائر لمواجهة شباب بلوزداد في دوري أبطال أفريقيا بسبب الإصابة. 

وتعرض كريستو للإصابة بشد في العضلة الخلفية خلال المباراة الودية التي خاضها الأهلي امس على ملعب التتش، حيث غادر اللاعب التونسي اللقاء ويجري أشعة اليوم للاطمئنان على إصابته وتحديد موعد مشاركته في التدريبات .

ويغيب أيضا خالد عبدالفتاح مدافع الفريق عقب الإصابة بجزع في أربطة القدم خلال ودية سموحة. 

وتغادر بعثة الأهلي يوم الأربعاء المقبل إلى الجزائر برئاسة محمد الجارحي، عضو مجلس الإدارة. 

ويلتقي الأهلي مع شباب بلوزداد الجزائري يوم الجمعة المقبل في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا. 

محمد الضاوي كريستو الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري دوري أبطال أفريقيا