تشييع جنازة شقيق سيد معوض بعد صلاة الظهر بالفيوم

تُقام صلاة الجنازة على جثمان شقيق سيد معوض، لاعب النادي الأهلى ومنتخب مصر السابق، عقب صلاة الظهر اليوم الأحد بمسجد الشيخ حسن بالفيوم والدفن بمقابر العائلة.



وكان سيد معوض قد أعلن عن وفاة شقيه الأكبر في الساعات الأولى من صباح اليوم الاحد بمسقط رأسه بالفيوم، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلًا:" لا نقول الا ما يرضي الله، إنا لله وإنا إليه راجعون، توفى إلى رحمة الله شقيقي إكرام معوض، إن العين لتدمع والقلب ليحزن وإنا لفراقك لمحزونون، أسالكم الدعاء".

وكشف سيد معوض عن مكان تقبل الأسرة العزء، قائلًا:" إن شاء الله العزاء في الفيوم بعد صلاة العشاء، ناعيا شقيقه "هتوحشني يا شقيقي وسندي".