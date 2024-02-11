بعد قليل.. انطلاق مؤتمر الجمعية الجيولوجية المصرية السنوي الـ 60

ينطلق بعد قليل المؤتمر العلمي السنوي الستون، للجمعية الجيولوجية المصرية، والذي يتضمن تكريم الرواد والداعمين للجمعية، بحضور الدكتور عمر طعيمة رئيس مجلس إدارة الجمعية الجيولوجية المصرية، والدكتور ياسر رمضان رئيس هيئة الثروة المعدنية، وقيادات وأعضاء مجلس إدارة الجمعية.

وصرح الدكتور عمر طعيمة رئيس الجمعية الجيولوجية المصري، بأن الجمعية فتحت باب الاشتراك أمام أعضاء الجمعية والشركات التي تعمل في مجال التعدين للاشتراك بالمؤتمر، وتقديم البحوث التي تم إعدادها من قبل الباحثين والجيولوجين.

وأكد الدكتور عمر طعيمة، أن هناك ١٣ بحث تم تقديمهم للمشاركة في المؤتمر وسيتم تقييمهم عقب المؤتمر وتقديم جوائز من قبل الداعميين للجمعية للأبحاث المميزة.

وأضاف أنه سيتم تكريم مجموعة من قدامى الجيولوجيين في مصر وكذلك رموز الشركات الداعمة للجمعية الجيولوجية، خلال المؤتمر الذين لهم إسهامات بارزة في مجال التعدين في مصر.

ويضم مجلس الادارة للجمعية الجيولوجية المصرية كلا من الدكتور عمر عبد العزيز محمد طعيمه رئيس شركة الجيولوجي للخدمات التعدينية والبترولية رئيس الجمعية ، والدكتور علي فراج سيد عثمان نائب رئيس الجمعية استاذ بكلية العلوم جامعة عين شمس والدكتورة نهلة ابراهيم عبد الغفار مجاهد امين صندوق الجمعية الاستاذ مساعد بالمركز القومي للبحوث ، والدكتورة هدي ابراهيم السيد صالح امين عام الجمعية استشارى جيولوجيا بيئية ، والجيولوجي محمد ابراهيم عبده، عضوا استشارى جيولوجى – بالمعاش والكيميائي محمد فريد أحمد أحمد عضوا كيميائى بهيئة الثروة المعدنية ، والدكتور أبو الحجاج نصر الدين أحمد محمود عضوا مستشار جهاز شئون البيئة فرع البحر الاحمر ، والدكتور محمد صالح حسن حمد عضوا كلية العلوم جامعة القاهرة ، ودكتور مصطفي شريف مصطفي الميهي عضوا دكتور الشركة العامة للبترول والدكتورة ميادة سيد عبد المنعم اسماعيل عضوا الشركة العامة للبترول، والدكتور عمر سيد زكي عبد الرسول عضوا محاضر بجامعة زويل.