الأركان العامة الأوكرانية: 98 اشتباكا قتاليا مع الجيش الروسي خلال 24 ساعة

أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية اليوم الأحد أنه خلال الـ 24 ساعة الماضية، تم الإبلاغ عن 98 اشتباكا قتاليا في ساحة المعركة بأوكرانيا.

ونقلت وكالة (يوكرينفورم) الأوكرانية للأنباء عن الهيئة قولها - في تحديثها الصباحي - "إنه في اليوم الماضي، وقع 98 اشتباكا قتاليا. وفي المجمل، نفذ الجيش الروسي 3 هجمات صاروخية و64 غارة جوية، بالإضافة إلى 93 هجوما بأنظمة إطلاق متعددة على مواقع قوات الدفاع الأوكرانية والمناطق المأهولة بالسكان".

وأضافت "أنه ونتيجة للهجمات الروسية، لسوء الحظ، سقط قتلى وجرحى بين السكان المدنيين. فيما أفاد التقرير بأن المباني السكنية الخاصة وغيرها من البنية التحتية المدنية دمرت وتضررت".

وعلى صعيد متصل، أفاد رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في منطقة خيرسون الأوكرانية أولكسندر بروكودين اليوم بأنه خلال الـ 24 ساعة الماضية، قصف الجيش الروسي المنطقة 42 مرة حيث أسقط أكثر من 200 قذيفة، ما أدى إلى مقتل شخص واحد وإصابة آخر.

ونقلت (يوكرينفورم) عن بروكودين القول "نفذ الروس خلال اليوم الماضي 42 هجوما وأطلق 201 قذيفة مستخدما قذائف الهاون والمدفعية والرشاشات والدبابات والطائرات بدون طيار".

وبحسب بروكودين، فقد ضرب الجيش الروسي مناطق سكنية في البلدات والقرى، ومبنى إداريا، والبنية التحتية للموانئ في خيرسون، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخر.