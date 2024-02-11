ضبط 85 طن أعلاف مجهولة المصدر في البحيرة

وجهت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق للتأكد من الإلتزام بالاشتراطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقاتها للمواصفات، ومكافحة كافة صور الغش التجاري والتدليس ولردع المخالفين.

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة برئاسة المحاسب مجدي الخضر، مدير المديرية، وبالتنسيق مع مباحث التموين وتحت إشراف مفتاح عبداللطيف - مدير عام التجارة الداخلية رقابتها المشددة بكافة مدن ومراكز المحافظة حيث تم تنفيذ حملة تموينية بمركز إيتاى البارود.

وأسفرت الحملة عن ضبط 85 طن أعلاف مجهولة المصدر داخل مصنع أعلاف يدار بدون ترخيص أو سجل صناعي من هيئة التنمية الصناعية ، وتم التحفظ على المضبوطات وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.