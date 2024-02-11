أسعار الذهب اليوم الأحد 11 فبراير 2024

الأحد 11/فبراير/2024 - 08:47 ص

استقرت أسعار الذهب خلال التعاملات الصباحية اليوم الأحد، 11 فبراير 2024، وذلك علي مستوي الأعيرة الذهبية المختلفة.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 - الأعلى فئة بين الأعيرة الذهبية نحو 4057 جنيها للبيع و 4171 جنيها للشراء.

فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 - الأوسع انتشارًا بين الأعيرة نحو 3570 جنيها للبيع و 3650 جنيها للشراء.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 - الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 3042 جنيها للبيع و 3128 جنيها للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 2373 جنيها للبيع و 2470 جنيها للشراء.

وبلغ سعر الجنيه الذهب عيار 24 نحو 28.4 ألف جنيه للبيع و29.2 ألف جنيه للشراء.

وبلغ سعر أوقية الذهب نحو 2026 دولارا للبيع و 2027 دولارا للشراء.