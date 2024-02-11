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الأحد 11 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

اقتصاد

أسعار الذهب اليوم الأحد 11 فبراير 2024

الذهب
الذهب
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استقرت أسعار الذهب خلال التعاملات الصباحية اليوم الأحد، 11 فبراير 2024، وذلك علي مستوي الأعيرة الذهبية المختلفة. 

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 - الأعلى فئة بين الأعيرة الذهبية نحو 4057 جنيها للبيع و 4171 جنيها للشراء. 

فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 - الأوسع انتشارًا بين الأعيرة نحو 3570 جنيها للبيع و 3650 جنيها للشراء. 

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 - الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 3042 جنيها للبيع و 3128 جنيها للشراء. 

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 2373 جنيها للبيع و 2470 جنيها للشراء.

وبلغ سعر الجنيه الذهب عيار 24 نحو 28.4 ألف جنيه للبيع و29.2 ألف جنيه للشراء.

وبلغ سعر أوقية الذهب نحو 2026 دولارا للبيع و 2027 دولارا للشراء. 

الذهب أسعار الذهب