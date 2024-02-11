انتظام الدراسة في الفصل الدراسي الثاني بمدارس الشرقية

أكد محمد رمضان غريب وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية، أن مدارس الشرقية، استعدت بشكل كامل، للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2023 / 2024، حيث استقبلت اليوم بجميع الإدارات التعليمية ، من مختلف نوعيات التعليم العام والفني، والتي تعمل بنظام الفترتين.

وأضاف محمد رمضان وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية ، أن جميع المدارس استقبلت اليوم طلابها في انتظام وانضباط واستعداد كامل للفصل الدراسي الثاني، بأداء مراسم تحية العلم والنشيد الوطني، والتزم جميع الطلاب بالزي المدرسي والمظهر اللائق داخل المدارس، كما قامت المدارس بإعلان الجداول المدرسية بكل فصل، وتوزيع الإشراف على الأدوار والفناء والبوابات، والانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة في بعض المدارس.

وشدد وكيل الوزارة ، على ضرورة تسليم الكتب التي تصل أولاً بأول لجميع الطلاب، والاهتمام بنظافة الفصول والممرات والأفنية ودورات المياه، والتشديد على إغلاق البوابات، وتواجد مسئول الأمن بجوار البوابة الرئيسية وبحوزته دفتر الأمن، مع عدم السماح بدخول أي شخص إلا بعد تسجيل الاسم والوظيفة وساعة الحضور والخروج في دفتر الأمن.

كما صرح "محمد رمضان " أن مديري عموم المديرية والإدارات التعليمية والوكلاء ولجان المتابعة والمراحل متواجدون بالمدارس منذ الصباح الباكر، لمتابعة انتظام العملية التعليمية داخل مدارس المحافظة، وشهدت المدارس ومحيطها حملات نظافة من قبل رؤساء مجالس المدن والأحياء، ورفع الإشغالات والباعة الجائلين، واتخذت المديرية كافة الاستعدادات اللازمة لبدء الفصل الدراسي الثاني بكل جد وعمل.