اليوم.. ضي الزمالك يطلق صالون شاكر عبدالحميد برعاية وزيرة الثقافة

يطلق أتيليه العرب للثقافة والفنون بفرعه ضي الزمالك اليوم الأحد، صالون المفكر والأديب الكبير الراحل الدكتور شاكر عبدالحميد، وتدشنه وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني في جاليري ضي الزمالك، حيث يهتم الصالون بجوانب النقد الأدبي والفني والجمالي.

وقال هشام قنديل رئيس مجلس إدارة اتيليه العرب "جاليري ضي" - في تصريح له أمس - إن تدشين صالون ثقافي لشاكر عبدالحميد يعد إضافة مهمة للمشهد الثقافي المصري والعربي واستمرارا لجهود الأديب الراحل، في إثراء النقد الفني والدراسات الجمالية الرصينة.

وأضاف أن الصالون يمثل لجاليري ضي لمسة وفاء للدكتور شاكر الذي دعم الجاليري منذ تأسيسه قبل سبع سنوات، حيث شغل منصب المدير العام للنشاط الثقافي في الجاليري، مشيرا إلى أنه سيتم خلال الافتتاح رفع الستار عن تمثال نصفي للدكتور شاكر من إبداع الفنان الكبير طارق الكومي.

وعقب الافتتاح، تنطلق الندوة الأولى في تحت عنوان (الصناعات الإبداعية والاستثمار الثقافي)، وهي القضية اهتم بها الراحل في السنوات الأخيرة في إطار استعادة مصر لقوتها الثقافية والأدبية.