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الأحد 11 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

ثقافة

الخميس.. "التنوع الثقافي والعيش المشترك" في ملتقى الهناجر الثقافي

ملتقى الهناجر الثقافي
ملتقى الهناجر الثقافي
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ينظم قطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، ملتقى الهناجر الثقافي الذي يأتي هذا الشهر تحت عنوان "التنوع الثقافي والعيش المشترك" في السادسة من مساء الخميس المقبل، بمركز الهناجر للفنون برئاسة الفنان شادي سرور. 

ويحل ضيفا على الملتقى كل من: الأستاذ الدكتور أنور مغيث أستاذ علم الاجتماع جامعة حلوان ورئيس المركز القومي للترجمة السابق، والأستاذة سميرة لوقا رئيس قطاع الحوار بالهيئة القبطية الإنجيلية، الدكتور سامح فوزي الكاتب الصحفي والأكاديمي كبير الباحثين بمكتبة الإسكندرية، الأستاذة الدكتورة سهير قنديل عميد المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالقاهرة، الأستاذة إيمان ممدوح فرنسيس مدير برامج الحوار المحلى بالهيئة القبطية الإنجيلية.

وتدير الملتقي الناقدة الأدبية الدكتورة ناهد عبد الحميد مدير ومؤسس الملتقى، ويتضمن برنامج الملتقى باقة من الفقرات الفنية، تقدمها فرقة "كنوز" بقيادة الفنان محمود درويش.

الخميس التنوع الثقافي والعيش المشترك ملتقى الهناجر الثقافي