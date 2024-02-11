بدون مبابي.. باريس سان جيرمان يعزز صدارة الدوري الفرنسي بفوز على ليل

تغلب فريق باريس سان جيرمان على ضيفه ليل بثلاثية مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعت بينهما، مساء السبت، على ملعب حديقة الأمراء، في إطار منافسات الجولة 21 من بطولة الدوري الفرنسي.

وشهدت المباراة، غياب نجم باريس سان جيرمان، كيليان مبابي، الذي جلس على مقاعد بدلاء الفريق طوال اللقاء وشاهد فوز البي إس جي على ليل.

انتهى الشوط الأول بتقدم الفريق الباريسي بهدفين مقابل هدف، حيث قص يوسف يازيسي شريط أهداف اللقاء في الدقيقة السادسة، ليضع فريق الضيوف في المقدمة على سان جيرمان.

وبعد مرور 4 دقائق، أحرز البرتغالي جونسالو راموس هدف التعادل لأصحاب الأرض من صناعة عثمان ديمبلي.

وجاء هدف باريس سان جيرمان الثاني بالنيران الصديقة، حيث سجل أليكساندرو فيكتور دي سوزا ريبيرو لاعب ليل هدفًا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 17.

وفي الشوط الثاني، أكد كولو مواني فوز فريقه بهدف ثالث في الدقيقة 80، ليفوز باريس سان جيرمان على ليل بنتيجة 3-1.

وبتلك النتيجة، عزز باريس سان جيرمان صدارته لجدول ترتيب الدوري الفرنسي، بعدما رفع رصيده إلى 50 نقطة، بينما تجمد رصيد ليل عند 35 نقطة في المركز الرابع.