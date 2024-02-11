طلب التحريات في العثور على جثة شاب طافية بالرياح البحيري في منشأة القناطر

تباشر جهات التحقيق بالجيزة، إجراء تحقيقاتها حول العثور على جثة شاب طافية بمياه الرياح البحيري بقرية أبو غالب التابعة لمركز منشأة القناطر، عقب إجراء المعاينة التصويرية لجثة الشاب، وانتدبت مفتش الصحة لفحص جثمان الشاب المتوفي وإعداد تقرير بسبب الوفاة تمهيدا للتصريح بدفنه، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة، لمعرفة إن كان هناك شبهة جنائية وراء وفاته من عدمه.



كان المقدم أحمد عكاشة رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة، تلقى إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها العثور على جثة طافية بمياه الرياح البحيري بقرية أبو غالب بدائرة المركز.



وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإنقاذ النهرى وتم انتشال الجثة وتبين أنها لشاب لا يحمل أوراق تدل على هويته ولا توجد به ثمة إصابات ظاهرية، جرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

فيما تكثف الأجهزة الأمنية الأمنية أمن الجيزة جهودها لسرعة كشف ملابسات وتفاصيل الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.