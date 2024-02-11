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الأحد 11 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

"الدفاع الروسية": مقاتلتان إسرائيليتان تقصفان أهدافًا عسكرية في سوريا

أهداف عسكرية في سوريا
أهداف عسكرية في سوريا
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أعلن فاديم زليت نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، قسم تابع لوزارة الدفاع الروسية، أن طائرتين مقاتلتين متعددتي المهام من طراز "إف -35" تابعتين للقوات الجوية الإسرائيلية، أطلقتا أربع قنابل موجهة على البنية التحتية العسكرية بالقرب من مطار ديماس.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن كوليت قوله "بين الساعة 1:01 صباحا والساعة 1:07 صباحا (بتوقيت موسكو) في 10 فبراير - 10:01 مساء و10:07 مساء بتوقيت جرينتش، 9 فبراير - أطلقت طائرتان مقاتلتان متعددتا المهام من طراز إف-35 تابعتان للقوات الجوية الإسرائيلية أربع قنابل موجهة على أهداف البنية التحتية العسكرية بالقرب من مطار ديماس. جاءت الضربة من الجزء الجنوبي من مرتفعات الجولان، ولم تعبر الطائرة المجال الجوي السوري".

وأضاف أن "الضربة الجوية الإسرائيلية تسببت في بعض الأضرار على الأرض".

وزارة الدفاع الروسية مقاتلتان إسرائيليتان اهداف عسكرية سوريا