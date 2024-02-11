غدًا.. مركز تنمية مواهب أوبرا الإسكندرية يحتفي بعيد الحب

تنظم دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور خالد داغر، يوم غد الإثنين، حفلا فنيا لمركز تنمية مواهب أوبرا الإسكندرية، إشراف فني الدكتورة هدى حسني، وذلك على مسرح سيد درويش بالإسكندرية.

يقام الحفل بمناسبة الاحتفال بعيد الحب، ويتضمن برنامجه باقة مختارة من أجمل المقطوعات الموسيقية المعاصرة إلى جانب بعض المؤلفات الموسيقية لأشهر الموسيقيين العالميين، يقدمها طلاب فصل الجيتار، تدريب الدكتور احمد عبدالرحمن.

كما يتضمن برنامج الحفل مجموعة من العروض والرقصات العالمية تقدمها طالبات فصل الباليه تدريب الدكتور شريف الجندي.

تجدر الإشارة إلى أن مركز تنمية المواهب بالأوبرا يتيح العديد من الفرص للدارسين الموهوبين الذين يسعون للتفوق في مختلف المجالات الفنية من خلال تقديم مناهج وبرامج شاملة ومتنوعة تغطى مجموعة واسعة من الفنون، التي تشمل الباليه والقانون والجيتار والإيقاع والغناء العربي والأوبرالي والكلاكيت وكورال الأطفال والشباب.