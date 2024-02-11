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الأحد 11 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

منتخب الشاطئية يختتم ودياته استعدادًا لكأس العالم بتعادل إيجابي مع إسبانيا

منتخب الشاطئية
منتخب الشاطئية
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انتهت المباراة الودية التى أقيمت اليوم بين منتخب مصر لكرة القدم الشاطئية بقيادة مصطفى لطفى المدير الفنى ومنتخب إسبانيا بالتعادل الإيجابي بأربعة أهداف لكل منتخب. فى البروفة الأخيرة قبل كأس العالم، سجل للفراعنة مصطفى سمير، هيثم عاطف كوستا، حسام باولو ومصطفى على صاصا. 


وشهدت المباراة حضور محمد أبوالوفا رئيس البعثة وعضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المشرف على الكرة الشاطئية، والذى أبدى ارتياحه للحالة الفنية والبدنية للاعبين قبل انطلاق كأس العالم. 


كما شهدت المباراة تألق عدد من اللاعبين وجاهزيتهم خاصة وأنها البروفة الأخيرة قبل بداية المونديال.

وأشاد المدير الفنى لمنتخب مصر  بمستوى اللاعبين فنيا وبدنيا واضاع الفراعنة عدة فرص محققة. 


وأكد لطفى سعادته بمستوى اللاعبين واستيعابهم للخطط والجمل التكتيكية المتفق قعليها.  
ويفتتح منتخب الشاطئية مبارياته في كأس العالم أمام منتخب الإمارات التى ستقام ١٥ فبراير الجاري.

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منتخب الشاطئية اختتم معسكره إسبانيا