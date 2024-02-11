نهائي أمم أفريقيا 2023| إيمرس فاي.. المغمور الشجاع

تعول جماهير منتخب كوت ديفوار، مساء اليوم الأحد، على إيمرس فاي المدير الفني الوطني لمنتخب الأفيال في تحقيق لقب بطولة كأس أمم أفريقيا 2023.

ويواجه المنتخب الإيفواري، نظيره النيجيري في نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية على ملعب الحسن واتارا، الذي شهد مباراة افتتاح العرس الأفريقي.

ويعد إيمرس فاي، المدير الفني الحالي لمنتخب ساحل العاج، رجل الظل في مشوار منتخب بلاده في البطولة، الذي كان مساعدًا مغمورًا، تاريخه في التدريب لم يكن حافلًا بالإنجازات.

ولم يخض فاي تجارب تدريبية كبيرة، حيث تولى مهمة تدريب فريقي شباب نيس ورديف كليرمونت الفرنسيين، حتى تولى مسؤولية المنتخب الإيفواري تحت 23 عامًا، قبل تعيينه مساعدًا للفرنسي جيان لويس جاسيه، الذي فشل في قيادة الأفيال في دور المجموعات وترك المنتخب مهلهلًا.

ليثبت إيمرس فاي شجاعته أمام جماهير بلاده، التي لم تقدر على إلقاء اللوم على فاي في حالة خروج الأفيال من الدور التالي، لكنه صحح الأخطاء، وتعامل نفسيًا مع اللاعبين بشكل رائع وقاد المنتخب لنهائي الكان في أكبر مفاجآت البطولة القارية.