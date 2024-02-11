نهائي أمم أفريقيا 2023.. معجزة الثلاث نقاط في أذهان الأفيال

يحتضن ملعب الحسن واتارا في إبيمبي بالعاصمة الإيفوارية أبيدجان، مساء اليوم الأحد، نهائي كأس أمم أفريقيا 2023، الذي يجمع بين كوت ديفوار ونيجيريا في ختام البطولة التي استمرت لمدة شهر وشهدت العديد من المفاجآت والإثارة الكروية.

الجميع حول العالم، يعلم كيفية عبور منتخب الأفيال من دور المجموعات، وهو أشبه بالمعجزة التي حدثت في تاريخ البطولة، حيث كان قاب قوسين أو أدنى من توديع البطولة، ولكن أنقذته المنتخبات الأخرى بداية من تعادل موزمبيق وغانا مرورًا بفوز المغرب على زامبيا، وفي حال تتويج كوت ديفوار بلقب أمم أفريقيا أمام نيجيريا، سيكون أول منتخب يحصد اللقب وهو متأهلًا من دور المجموعات بثلاث نقاط فقط من دور المجموعات المكون من 4 منتخبات والذي بدأ تطبيقه في عام 1996.

فإن هناك أبطال حققوا ألقاب بعد حصولهم على 3 نقاط فقط من دور المجموعات، أبرزها إيطاليا في كأس العالم 1982، والبرتغال بقيادة كريستيانو رونالدو في يورو 2016، وهناك من بلغ النهائي بعد الصعود ضمن أفضل ثوالث، على رأسهم الأرجنتين في مونديال 1990، وإيطاليا في كأس العالم 1994، والبرتغال أيضًا في كأس الأمم الأوروبية 2016، والأردن في نهائي كأس آسيا 2023.