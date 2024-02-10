قطار يصطدم بتروسيكل وينهي حياة جامع خردة أعلى مزلقان البدرشين

لقي جامع خردة مصرعه جراء اصطدام قطار بمركبته وقيامه بجمع الخردة أعلى مزلقان البدرشين جنوب محافظة الجيزة.

تلقي المقدم محمد طبلية رئيس مباحث مركز شرطة البدرشين بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث تصادم قطار بشخص أعلي المزلقان بدائرة المركز، وبالإنتقال والفحص تبين اصطدام قطار بتروسيكل ووفاة مالك التروسيكل "جامع خردة"، جري نقل الجثة إلي ثلاجة مستشفي الحوامدية العام تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.