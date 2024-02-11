أمم أفريقيا 2023| كوت ديفوار VS نيجيريا.. ذكريات حزينة لرجال بيسيرو

يترقب عشاق الساحرة المستديرة، صافرة انطلاق مباراة كوت ديفوار ونيجيريا، التي تجمع بينهما، مساء اليوم الأحد، في نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا 2023، التي تستضيفها الأراضي الإيفوارية.

بالرغم أن منتخب نيجيريا، استهل مشواره في أمم أفريقيا 2023، بالتعثر أمام غينيا الاستوائية بالتعادل 1-1، إلا أنه نهض من كبوته واستعاد توازنه بالفوز في باقي المباريات حتى بلوغه النهائي، إذ فاز على كوت ديفوار بهدف للا شيء، وبنفس النتيجة على غينيا بيساو ليعبر دور المجموعات في وصافة المجموعة الأولى، ثم واجه الكاميرون في دور الستة عشر وأسقط الأسود بثنائية دون رد، وفي ربع النهائي تخطى أنجولا بهدف أيضًا.

وفي دور نصف نهائي الكان، اصطدم بمنتخب جنوب أفريقيا العنيد، الذي رفض الاستسلام حتى الرمق الأخير من المباراة، حيث فرض عليه التعادل بهدف لمثله في الوقت الأصلي من اللقاء، وفي الشوطين الإضافيين أكمل الدقائق المتبقية منقوص العدد، لتحسم ركلات الترجيح هوية المتأهل إلى المباراة النهائية، حينها استطاع رجال المدرب البرتغالي جوزيه بيسيرو التغلب على البافانا بافانا بنتيجة 4-2.

مشوار المنتخب النيجيري في البطولة التي تنتهي اليوم، يتشابه كثيرًا مع نسخة 1984، حيث تأهل في وصافة مجموعته للدور الثاني، قبل الفوز في نصف النهائي بركلات الترجيح أمام مصر بنتيجة 8-7، ولكن في هذه النسخة خسر اللقب أمام الكاميرون بهزيمة بثلاثية مقابل هدف، في بطولة استضافتها ساحل العاج، وهي الوحيدة قبل نسخة 2023 التي احتضنتها الملاعب الإيفوارية، لذا يخشى رجال بيسيرو من تكرار لعنة أراضي كوت ديفوار.