موسكو: واشنطن غير مستعدة للتفاوض على أساس الاحترام المتبادل

أكدت وزارة الخارجية الروسية اليوم السبت أنّ الولايات المتحدة ليست مستعدة للتفاوض مع روسيا على أساس الاحترام المتبادل ومراعاة مصالح كل منهما.

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن أي آفاق للحوار بين موسكو وواشنطن تعتمد بشكل كامل على استعداد الولايات المتحدة للتفاوض على أساس المصالح المتبادلة ومراعاة مصالح بعضها البعض.

أوضحت زاخاروفا أن الولايات المتحدة ليست مستعدة بعد لذلك حتى من الناحية النظرية، مشيرةً إلى أنّ ذلك ليس بسبب روسيا، بل بسبب مظاهر الأزمة الخاصة بالولايات المتحدة.

شددت زاخاروفا على أن النظام الدولي يجب أن يقوم على مبدأ المساواة في السيادة بين الدول، والتعاون فيما بينها يجب أن يكون على أساس توازن المصالح.

دعت زاخاروفا إلى القضاء على أي معايير مزدوجة ومحاولات فرض نماذج وأيديولوجيات وقيم تنموية غريبة على الدول الأخرى.

أكدت زاخاروفا أنه بمجرد أن يدرك نظراؤنا الغربيون ذلك، فإن عملية التفاوض الهادفة إلى حل ظاهرة الأزمات في العالم ستنطلق على قدم وساق.