أمم أفريقيا 2023.. رجال عادوا من الموت

ضرب منتخب كوت ديفوار، موعدًا مع نيجيريا في المباراة النهائية لبطولة كأس أمم أفريقيا 2023، التي تجمع بينهما، اليوم الأحد، على ملعب الحسن واتارا، وتنطلق في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

بدأت قصة تأهل منتخب كوت ديفوار إلى نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا 2023، بصورة رائعة وكل شيء على ما يرام، بعد حفل افتتاح مثير على ملعب الحسن واتارا الذي استضاف المباراة الافتتاحية للنسخة الرابعة والثلاثين، والنهائي المنتظر أمام نيجيريا، حينذاك استهل الأفيال المشوار بفوز على غينيا بيساو بهدفين دون رد في الجولة الأولى.

ولكن في المباراة الثانية اصطدمت بقوة نيجيريا ليخسر منتخب ساحل العاج بهدف للا شىء، ليواجه صعوبة في عبور الدور الأول، قبل مواجهة غينيا الاستوائية بالجولة الثالثة، ليسقط سقوطًا مدويًا برباعية نظيفة، أكدت على إقصاء منتخب البلد المستضيف من البطولة مبكرًا وبطريقة غير جيدة، لينتظر المنتخب الإيفواري الذي كان يملك 3 نقاط فقط، حتى نهاية مباريات المجموعة السادسة، لاسيما فوز المغرب على زامبيا، وذلك من أجل حسم مكان لها في الدور ثمن النهائي، كأحد أفضل 4 منتخبات أصحاب المركز الثالث.

وبالرغم من ذلك، إلا أن منتخب الفيلة، واجه السنغال حامل لقب البطولة في دور الـ16، وتعادل معه بهدف لمثله، ليفوز رجال إيمرس فاي بركلات الترجيح، ويتأهلون إلى ربع النهائي بمواجهة مالي على ملعب السلام، وكاد منتخب كوت ديفوار أن يودع منافسات كأس الأمم الأفريقية من دور الثمانية، بعد تأخره في النتيجة أمام مالي بهدف، مع طرد أحد لاعبيه، ولكن أنقذ سيمون أدينجرا منتخب بلاده بهدف في الوقت القاتل وتحديدًا في الدقيقة 90، لتتجه المباراة إلى شوطين إضافيين، ليحرز عمر دياكيتي هدف الفوز في الدقيقة 120+2 بالشوط الإضافي الثاني، ليعبر بالمنتخب إلى نصف النهائي بـ9 لاعبين.

ونجح منتخب الأفيال في الفوز على الكونغو الديمقراطية بهدف للا شىء في الدور نصف النهائي، سجله سباستيان هالير، مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني، الذي كادت أن تنتهي مسيرته الكروية مبكرًا؛ بسبب مرض السرطان الذي أبعده عن الملاعب لفترة طويلة، ليعود ويسجل هدفه الدولي التاسع والأول في البطولة، والذي يعد الأغلى في مشواره الكروي في حال تتويج بلاده باللقب القاري.