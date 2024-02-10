غارتان إسرائيليتان على سوريا تستهدفان أهدافًا عسكرية قرب مطار ديماس

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم السبت، أنّ طائرتين مقاتلتين من طراز إف-35 تابعتين لسلاح الجو الإسرائيلي شنتا غارة على أهداف عسكرية قرب مطار ديماس في سوريا.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن كوليت قوله "بين الساعة 1:01 صباحا والساعة 1:07 صباحا (بتوقيت موسكو) فى 10 فبراير - 10:01 مساء و10:07 مساء بتوقيت جرينتش، 9 فبراير - أطلقت طائرتان مقاتلتان متعددتا المهام من طراز إف-35 تابعتان للقوات الجوية الإسرائيلية أربع قنابل موجهة على أهداف البنية التحتية العسكرية بالقرب من مطار ديماس.

جاءت الضربة من الجزء الجنوبى من مرتفعات الجولان، ولم تعبر الطائرة المجال الجوى السوري".

وأضاف أن "الضربة الجوية الإسرائيلية تسببت فى بعض الأضرار على الأرض".

دعت وزارة الدفاع الروسية المجتمع الدولي إلى "إدانة العدوان الإسرائيلي على سوريا".