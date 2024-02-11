نهائي أمم أفريقيا 2023| كوت ديفوار ونيجيريا.. الثالث أم الرابع؟

تختتم مساء اليوم الأحد، منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا 2023، بالمباراة النهائية التي تجمع منتخب كوت ديفوار بنظيره النيجيري في مواجهة مكررة من دور المجموعات للبطولة.

ارتفع مستوى المنتخبين في البطولة، بعدما التقيا في دور المجموعات، وازداد تركيز اللاعبين وطموحهم نحو اللقب، ليجدوا أنفسهم في مواجهة مكررة في البطولة ذاتها بصراع ناري بين الأفيال والنسور.

ويبحث منتخب نيجيريا عن اللقب الرابع في تاريخه بعد نسخ 1980 و1994 و2013، بينما يسعى منتخب كوت ديفوار إلى لقبه الثالث بعد بطولتي 1992 و2015، ليتنافس على ملعب الحسن واتارا منتخبان صاحبا 5 ألقاب.

التقى المنتخبان في 15 مباراة من قبل في جميع المسابقات، ولكن يتفوق منتخب نيجيريا على كوت ديفوار في تاريخ المواجهات، حيث انتصر النسور في 6 مباريات، وفاز الأفيال في 3 أخرى، وتعادلا في 6 لقاءات.

وتعتبر هذه المرة الثامنة، التي تشهد مواجهة مكررة من دور المجموعات في المباراة النهائية، والتي لم تشهد تتويج الفريق الخاسر إلا في مرة واحدة فقط، حيث في 4 مرات فقط شهدت فوز منتخب واحد في دور المجموعات ثم بالنهائي، وجاء بواقع مرتين لمصر ومثلهما للجزائر، بينما مرة واحدة فقط شهدت تتويج المنتخب الذي خسر في مرحلة المجموعات، فيما كانت هناك 3 مرات انتهت مواجهة المجموعات بالتعادل.

ومازال الصراع مستمرًا على لقب هداف بطولة كأس أمم أفريقيا 2023، حيث يتصدر إيميليو إنسوي ترتيب الهدافين برصيد 5 أهداف، وخلفه كل من: مصطفى محمد مهاجم منتخب مصر، جيلسون دالا لاعب أنجولا برصيد 4 أهداف لكل منهما.

ويأمل أديمولا لوكمان نجم منتخب نيجيريا في اقتناص صدارة هدافي البطولة، حيث يملك في رصيده 3 أهداف، وخلفه مواطنه وليام تورست إيكونج بهدفين، لذلك يعتبر هذا الثنائي له فرصة كبيرة في خطف جائزة هداف بطولة كأس أمم أفريقيا كوت ديفوار 2023.

ويعد المنتخب النيجيري صاحب أقوى خط دفاع في البطولة، بالتساوي مع المنتخب السنغالي حامل اللقب، الذي استقبلت شباكه هدفين أيضًا، رغم وداعه المبكر للكان.