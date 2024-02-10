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السبت 10 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

غدًا.. الجنايات تستكمل محاكمة عامل قتل صديقه

ارشيفية
ارشيفية
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تستكمل محكمة جنايات القاهرة غدًا الأحد، محاكمة عاطل قتل صديقه بسبب الخلاف على 50 جنيهًا  بالمطرية.

كشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم  قتل المجني عليه في مشاجرة نشبت بينهما بسبب خلافهما حول 50 جنيها ثمن مشروبات أثناء جلوسهم علي المقهي بالمطرية.

كانت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة، قد تلقت بلاغا بنشوب مشاجرة وسقوط المجني عليه غارقا في دمائه بعد شجار مع صديقه.

بالانتقال لمحل الواقعة وعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهم مرتكب الواقعة وبأعداد الأكمنة اللأزمة تمكنت قوات الامن بمديرية أمن القاهرة من ضبط المتهم.

بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

اتخاذ الإجراءات القانونية 50 جنيه الإجراءات القانونية