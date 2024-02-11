أمم أفريقيا 2023| ختام النسخة الـ34.. كوت ديفوار ونيجيريا في نهائي كلاسيكي

يسدل الستار، اليوم الأحد، على نهاية قصة بطولة كأس أمم أفريقيا 2023، بتحديد بطل النسخة 34 من البطولة مع نهاية المباراة النهائية بين كوت ديفوار ونيجيريا، المقرر إقامتها في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة على ملعب الحسن واتارا في إبيمبي بالعاصمة الإيفوارية أبيدجان.

ويدير مباراة نهائي كان 2023، الحكم الموريتاني دحان بيدة، لينال شرف إدارة النهائي الكلاسيكي بين النسور النيجيرية وأفيال ساحل العاج، الذي ينتظره العديد من عشاق الساحرة المستديرة حول العالم، لتحديد بطل النسخة الحالية، التي انطلقت يوم 13 يناير وتنتهي اليوم 11 فبراير 2024، في واحدة من أكثر النسخ مفاجآت وإثارة كروية بتوديع المنتخبات الكبيرة مبكرًا وكذا المنتخبات العربية وعلى رأسها المنتخب المصري، صاحب الرقم القياسي في حصد اللقب القاري بـ7 مرات.

وينتهي المطاف بمواجهة متكررة بين نيجيريا وكوت ديفوار، بعد صعودهما معًا إلى دور الـ16 من مجموعة واحدة وهي الأولى، التي ضمت غينيا الاستوائية وغينيا بيساو.

ويحمل هذا النهائي، تحديا من نوع خاص بين المنتخبين، اللذين تقابلا في دور المجموعات، وحينها فاز المنتخب النيجيري على منتخب البلد المستضيف لكأس الأمم الأفريقية بهدف للا شئ من ركلة جزاء سددها بنجاح ويليام إيكونج.