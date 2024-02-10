الدوري الفرنسي.. مبابي بديلًا مع باريس سان جيرمان أمام ليل

أعلن الإسباني لويس إنريكي، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة ليل، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة 21 من بطولة الدوري الفرنسي.

يستضيف فريق باريس سان جيرمان، اليوم السبت، نظيره ليل على ملعب حديقة الأمراء، في لقاء ينطلق في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

وشهد تشكيل سان جيرمان، غياب نجم الفريق، كيليان مبابي، حيث يجلس على مقاعد البدلاء في مواجهة الليلة.

ويقود هجوم الفريق الباريسي، البرتغالي جونسالو راموس رفقة راندال كولو مواني، بمعاونة عثمان ديمبلي وماركو أسينسيو.

يتصدر فريق باريس سان جيرمان، جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 47 نقطة، بينما يأتي ليل في المركز الرابع وفي رصيده 35 نقطة.

تشكيل باريس سان جيرمان لمواجهة ليل

حراسة المرمى: كيلور نافاس

خط الدفاع: موكيلي - دانيلو بيريرا - بيرالدو - لوكاس هيرنانديز

خط الوسط الدفاعي: مانويل أوجارتي - فابيان رويز

خط الوسط الهجومي: عثمان ديمبلي - ماركو أسينسيو

وفي الهجوم: راندال كولو مواني - جونسالو راموس.