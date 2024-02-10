صوت الناس.. زينب تطلب "معاش" لتحقيق حلمها في تعليم أبنائها

تعاني "زينب عبد ربه" من ظروف قاسية أدت الى أن يطفح الكيل؛ حيث صارت بمنزلة الأب والأم فى وقت واحد.

بعثت زينب رسالة إلى البوابة شاكية امورها قائلة: تزوجت من زوجى عن قصة حب دامت أعواما على إثرها أنجبت ولدين.

وأضافت: عشتُ معه فى البداية بداية فى سعادة لكن لم تستمر كثيرا؛ لأنني فوجئت بشخص مختلف تماما عمن تزوجته فقد لاحظت عليه الأنانية، وحب النفس والبلطجة والاستغلال.

وأشارت زينب إلى أنه كان لديها مبلغ حصلت عليه بعد وفاة أبيها لكن زوجها استولى على أموالها بموجب توكيل حررته له على أمل أن يقيم مشروع لى ولاولادى لكنه لم يوف بعهده معها وفوجئت به يستولى على أموالها ويتزوج من أخرى.

وتابعت: علمت بالأمر وصدمت لذلك قررت ان اطلق منه وأقمت دعوى قضائية وطلقت منه بالمحكمة وبعدها أقمت دعوى نفقة حتى ينفق على أولاده لكنه تملص منها رغم أنه حكم عليه بالحبس لعدم دفعة للنفقة.

وقالت زينب: حاولت العمل لكنى دون جدوى فحاولت مع وزارة التضامن حتى توفر لى دخل وتقدمت بكل ما يفي بطلبي لكن دون أي استجابة.

وأضافت: اقترحت عليَّ إحدى جاراتى أن أرسل للبوابة نيوز وكل ما أتمناه توفير دخل أنفق منه على أبنائى حتى يلتحقوا بالجامعة.. فرفقا بي وأولادي.

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