28 مليون دولار مساعدات كندية لدعم جهود مكافحة التغيرات المناخية بالفلبين

أعلنت كندا عن تقديم مساعدات إنمائية بقيمة 28.15 مليون دولار للفلبين لدعم جهودها في التكيف مع المناخ والقدرة على مواجهة الكوارث الطبيعية وتحسين خدمات الرعاية الصحية.

وذكرت صحيفة (فيل ستار) الفلبينية، اليوم السبت أنه من هذا المبلغ، ستنفذ مؤسسة فورست في الفلبين مشروعًا بقيمة 8 ملايين دولار لدعم المجتمعات الضعيفة أثناء تخفيفها لتأثير تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي.

وقال وزير التنمية الدولية الكندي أحمد حسين، إن شركة إلينا إنترناشونال ستنفذ مشروعًا بقيمة 12.5 مليون دولار لتعزيز القدرة على التكيف مع المناخ في ست مقاطعات معرضة للخطر في الفلبين.

وأضاف: "سيركز هذا المشروع على بناء قدرات الحكومات الوطنية والمحلية والمنظمات التي تقودها النساء في مجال التكيف مع المناخ والحد من مخاطر الكوارث وإدارتها".