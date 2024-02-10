172 مليون دولار لإنتاج السيلكون المعدني اعتمادًا على خام الكوارتز المصري

فى إطار سياسة وزارة البترول والثروة المعدنية للحفاظ على الثروات التعدينية وتحويلها إلى منتجات عالية القيمة، تم تأسيس شركة العلمين لمنتجات السيليكون بالشراكة بين شركات وزارة البترول والثروة المعدنية وشركات القطاع العام والقطاع الخاص المصرى .

يهدف المشروع إلى إنتاج السيليكون المعدنى ومشتقاته بأرض الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات بمدينة العلمين الجديدة وتستهدف شركة العلمين لمنتجات السيليكون كمرحلة أولى القاعة مشروع لإنتاج السيليكون المعدنى بطاقة إنتاجية ١٠ آلاف طن يهدف المشروع إلى إنتاج مادة الفورمالدهيد ومشتقاتها اعتماداً سنوياً وبتكلفة استثمارية تقدر بـ ١٧٢ مليون دولار اعتماداً على خام الكوارتز المصرى فائق النقاء بدلاً من تصديره للخارج، الأمر الذى سیلبى احتياجات السوق المحلى بإحلال الواردات من هذه المادة على أن يتم تصدير الفائض، ومن المخطط بدء تشغيل المرحلة الأولى الربع الأخير من عام ٢٠٢٦. كما أنه من المخطط فى المرحلة الثانية إقامة مصنع الإنتاج البولى سيليكون بطاقة إنتاجية ميدلية قدرها ١٠ آلاف طن سنوياً. والذى يدخل فى العديد من الصناعات صناعة الإلكترونيات والخلايا الشمسية حيث تعتمد صناعة الشرائح الإلكترونية فى العالم على البولى سيليكون التى بلغت قيمة عائداتها - ٥٥ مليار دولار، وتغذى الشرائع الإلكترونية بدورها قطاع التكنولوجيا العالمى كما تستهدف الشركة فى المرحلة التالية القمامة مشروع لإنتاج منتجات بتروكيماوية تخصصية (مشتقات السيليكون) بطاقة انتاجية مبدئية قدرها ٦٠-١٠٠ ألف طن سنوياً اعتماداً على توافر المواد الخام الأساسية المتمثلة فى السيليكون المعدنى والميثانول المتوافر محليا وحامض الهيدروكلوريك، ومن المخطط تنفيذ المرحلة الرابعة المجمع السيليكون ومشتقاته من خلال إقامة مجمع السيليكونات للصناعات التكميلية الإنتاج منتجات نهائية المواد العازلة المواد اللاصقة - المواد الرابطة – المطاطا.

وتم طرح مناقصة اختيار المقاول العام للمشروع كما تم طرح مناقصة توفير الكهرباء اللازمة للمشروع باستخدام الطاقات الجديدة والمتجددة على عدة شركات مصرية وعالمية، بالإضافة إلى توقيع عقد تأمين خام الكوارتز مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وتوقيع مذكرات تفاهم لتسويق المنتج محلياً وعالمياً، كما تسعى الشركة إلى تدبير التمويل اللازم من بنوك ومؤسسات تمويل دولية.