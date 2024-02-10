محمد الجارحي رئيسًا لبعثة الأهلي في الجزائر

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، تكليف مـحمد الجارحي، عضو مجلس الإدارة، برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم في الجزائر

تغادر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى الجزائر يوم الأربعاء المقبل، استعدادًا لمواجهة فريق شباب بلوزداد في دوري أبطال أفريقيا.

يلتقي الأهلي مع شباب بلوزداد الجزائري يوم الجمعة المقبل 16 فبراير الجاري، في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وحرص محمد الجارحي على التنسيق الكامل مع خالد بيبو، مدير الكرة، وترتيب كافة الأمور الخاصة بالبعثة، لتوفير أفضل الأجواء للجهاز الفني واللاعبين.