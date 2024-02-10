رئيس البرلمان العربي يهنئ قطر بفوزها ببطولة أمم آسيا لكرة القدم

هنأ عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، دولة قطر أميرا وحكومة وبرلمانا وشعبا بمناسبة فوزها بلقب بطولة كأس أمم آسيا لكرة القدم للمرة الثانية على التوالي في المباراة التي جرت بين قطر والأردن والتي أقيمت بملعب لوسيل في العاصمة الدوحة.

وأشاد العسومي، بما قدمه اللاعبين والجهازين الإداري والفني للمنتخبين القطري والأردني من جهود طوال البطولة، مشيدا بالمستوى المشرّف والروح الرياضية العالية التي ظهر فيه المنتخبين في المباراة النهائية ووصول منتخبين عربيين لنهائي هذه النسخة وهو ما يعكس المستوى المتميز الذي وصلت له كرة القدم العربية.

وثمن الاستضافة المتميزة لدولة قطر لهذه البطولة وخروجها بهذه الصورة المشرفة.