قطاع المعامل يتابع جودة مياه الشرب والصرف الصحي والصناعي بالفيوم

تابع قطاع المعامل بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم جودة مياه الشرب والصرف الصحى والصناعى وتم تجميع 33791 عينة خلال شهر يناير ٢٠٢٤ على النحو التالى : 33184 عينة من المحطات الرئيسية والوحدات المرشحة وشبكات مياه الشرب بجميع أنحاء المحافظة عن طريق الإدارة العامة لمعامل محطات مياه الشرب والإدارة العامة للمعمل المركزى لمياه الشرب والإدارة العامة للجودة وشئون البيئة .

فيما تم اتخاذ 561 عينة من دخول وخروج ومراحل معالجة محطات الصرف الصحى عن طريق الإدارة العامة لمعامل محطات الصرف الصحى والإدارة العامة للمعمل المركزى للصرف الصحي، 46 عينة صرف صناعى عن طريق الإدارة العامة للصرف الصناعي .

وأكد "النجار" على أهمية تجميع وتحليل عينات مياه الشرب للتأكد من جودة مياه الشرب وتقديم كوب ماء نظيف وآمن ومطابق للمواصفات القياسية حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين ومطابقة عينات السيب النهائي لمياه الصرف الصحي والصناعي المعالجة لمتطلبات حماية البيئة لضمان عدم تلوث البيئة.

جاء ذلك فى سياق اهتمام شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم بجودة مياه الشرب والمتابعه اليوميه من قطاع المعامل بالشركة بناءً على تعليمات المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب بالفيوم.

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