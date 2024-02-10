قمة البوندسليجا.. باير ليفركوزن يتقدم على بايرن ميونخ بالشوط الأول

تقدم فريق باير ليفركوزن على ضيفه بايرن ميونخ بهدف للا شئ، خلال الشوط الأول من المباراة التي تقام بينهما حاليًا على ملعب باي أرينا في قمة الدوري الألماني.

تفوق ليفركوزن بقيادة مدربه الإسباني تشابي ألونسو على البافاري طوال مجريات اللعب في الشوط الأول من اللقاء، الذي يجمع الفريقين في قمة الجولة الحادية والعشرين من البوندسليجا.

ونجح جوسيب ستانيشيتش في وضع كتيبة ألونسو في المقدمة، بهدف في الدقيقة 18 من صناعة زميله روبرت أندريخ.

وتأخر موعد انطلاق مباراة قمة الدوري الألماني؛ بسبب إلقاء الجماهير لمقذوفات في أرض الملعب؛ اعتراضًا على دخول الاستثمارات في الكرة الألمانية.

وتعد مباراة باير ليفركوزن وبايرن ميونخ، هي مواجهة بين متصدر ترتيب الدوري الألماني ووصيف الترتيب.

يتصدر باير ليفركوزن جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 52 نقطة، بينما يأتي بايرن ميونخ في الوصافة بـ50 نقطة.

كان بايرن ميونخ، بدأ المباراة بالتشكيل التالي.

حراسة المرمى: مانويل نوير

خط الدفاع: ساشا بوي - إريك داير - دايوت أوباميكانو - كيم مين جاي - نصير مزراوي

خط الوسط: ألكسندر بافلوفيتش - ليون جورتسيكا

وفي الهجوم: ليروى ساني - هاري كين - جمال موسيالا.

أما باير ليفركوزن، دخل اللقاء بتشكيل مكون من الأسماء التالية.

حراسة المرمى: هراديكي

خط الدفاع: تابسوبا - جوناثان تاه - هينكابي

خط الوسط: ستانيشيتش - جرانيت تشاكا - أندريخ - جريمالدو

وفي الهجوم: ناثان تيلا - أمين عدلي - فلوريان فيرتز.