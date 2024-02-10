شاهد.. خيري بشارة: تراجع الفن التشكيلي أثر على السينما بشكل عام

قال المخرج الكبير خيري بشارة؛ إن تراجع الفن التشكيلي أثر على السينما بشكل عام؛ جاء ذلك خلال فعااليات مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية بدورته الـ 13 هذا العام .

اختتم مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية حفل افتتاح دورته الــ13 بتكريم المخرج الكبير خيري بشارة الذي تحمل الدورة اسمه. وتسلم بشارة درع التكريم من النجم محمود حميدة رئيس شرف المهرجان، والسيناريست سيد فؤاد رئيس المهرجان، والمخرجة عزة الحسيني مدير المهرجان.

يذكر أن مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية تأسس سنة 2012، بهدف دعم وتشجيع الإنتاج السينمائي الإفريقي والشراكة بين دول القارة من خلال توطيد الروابط الإنسانية والسياسية بين شعوب أفريقيا وخلق شبكة من التواصل المستمر بين صناع السينما الأفريقية في جميع أنواع الأفلام، ومساعدة الفيلم الأفريقي للنفاذ عالمياً.

خلال فعايلات مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية بدورته الـ 13

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